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Шахова Олімпіада. Чоловіча збірна України зіграє із Сербією, жіноча – з Румунією

Станіслав Лисак — 22 вересня, 07:39
Шахова Олімпіада. Чоловіча збірна України зіграє із Сербією, жіноча – з Румунією
Федерація шахів України

У неділю, 22 вересня, у межах Шахової Олімпіади-2024, що триває в угорському Будапешті, відбудуться матчі одинадцятого раунду, який буде останнім на турнірі. Поєдинки проведуть у тому числі й збірні України.

Чоловіча команда зіграє проти сербських гросмейстерів, а жіноча поміряється силами з румунськими шахістками. Початок ігор – об 11:00 за київським часом.

У межах 10 туру українцям не вдалося перемогти. Чоловіки розділили очки з Вірменією, а жінки поступилися США.

Напередодні останнього туру жіноча збірна України розташувалася на 12 місці в турнірній таблиці та немає навіть теоретичних шансів поборотися за перемогу, найбільше балів наразі мають Індія та Казахстан – по 17, в українок лише 14 залікових пунктів після 10 раундів.

У змаганнях серед чоловіків дострокову перемогу здобули представники Індії, які мають 19 очок. Україна наразі знаходиться на шостому місці з показником 15 балів.

Зазначимо, що шахова Олімпіада-2024 відбувається за швейцарською системою, отже обидві українські команди гратимуть проти команд з рівною кількістю балів.

Чоловічу команду України на шаховій Олімпіаді-2024 представляють: Андрій Волокітін, Василь Іванчук, Антон Коробов, Руслан Пономарьов та Ігор Коваленко. До складу нашої жіночої збірної входять: Юлія Осьмак, Ганна Ушеніна, Наталія Букса, Інна Гапоненко та Євгенія Долуханова.

У змаганнях беруть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.

Юлія Осьмак Руслан Пономарьов Ігор Коваленко Анна Ушеніна Василь Іванчук Андрій Волокітін Наталія Букса Інна Гапоненко Евгенія Долуханова Шахова Олімпіада-2024

Шахова Олімпіада-2024

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