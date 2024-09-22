Команди Індії виграли шахову Олімпіаду-2024, жіноча збірна України у десятці найкращих

У неділю, 22 вересня, завершилась 45-та Всесвітня шахова олімпіада.

Переможцем чоловічого турніру стала команда Індії, яка набрала 21 очко. Срібними призерами стали США, а бронзовими – переможці попередньої олімпіади команда Узбекистану.

Чоловіча збірна України перед останнім туром мала шанси, аби зачепитися за третє місце. Однак поразка від Сербії відкинула українців з 15 очками на підсумкове 16-те місце.

У жінок також тріумфувала команда Індії (18 очок). Друге місце посів Казахстан, США стали третіми.

Українки за 3 тури до фінішу відставали від команд, які ділили 1-3 місця на 1 бал. Проте поразка від США відкинула національну команду від призового місця. Розгром Румунії в останньому турі не зміг покращити ситуацію – у підсумку 8 місце.

Зазначимо, що шахова Олімпіада-2024 відбувалась за швейцарською системою (турнірна система, при якій у кожному наступному турі зустрічаються супротивники з однаковою або близькою кількістю очок — прим.).

Участь у 45-й Олімпіаді взяла рекордна кількість команд – 194 чоловічих та 180 жіночих.