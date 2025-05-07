Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Шахи

Сестри Музичук розпочали Гран-прі Австрії нічиєю в очній партії

Володимир Максименко — 7 травня 2025, 08:42
Сестри Музичук розпочали Гран-прі Австрії нічиєю в очній партії
Марія та Анна Музичук
Getty Images

Українські шахістки Анна та Марія Музичук розпочали шлях на шостому етапі Гран-прі ФІДЕ в Австрії з нічиї.

В першому турі організатори поставили у пару спортсменок, які представляють одну країни задля збереження чесної гри на турнірі.

Також внічию зіграли й грузинки Лела Джавахішвілі та Нана Джагнідзе. У партії китаянок Чжу Цзінер та Тань Чжуньї перемогу здобула фаворитка.

У другому турі Анна гратиме з Цзінер, а на Марію очікує протистояння з Нюргул Салімовою.

Нагадаємо, дві найкращі шахістки Гран-прі отримають путівку на Турнір претенденток. Анна Музичук зберігає шанси на те, щоб поборотись за місце у чільній двійці, але для цього потрібно одноосібно виграти етап в Австрії.

Читайте також :
Музичук виграла етап Гран-прі ФІДЕ: що це означає та які перспективи має українська шахістка

Нагадаємо, що Гран-прі Індії виграла Хампі Конеру.

ФІДЕ Шахи Анна Музичук Марія Музичук

ФІДЕ

Анна та Марія Музичук розпочинають боротьбу на етапі Гран-прі ФІДЕ в Австрії
Іванчук повернувся у сотню кращих шахістів світу
Конеру перемогла на етапі Гран-прі ФІДЕ в Індії
Перед домінацією Веньцзюнь: як українки ставали чемпіонками світу з шахів
Веньцзюнь захистила титул чемпіонки світу з шахів

Останні новини