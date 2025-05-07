Сестри Музичук розпочали Гран-прі Австрії нічиєю в очній партії

Українські шахістки Анна та Марія Музичук розпочали шлях на шостому етапі Гран-прі ФІДЕ в Австрії з нічиї.

В першому турі організатори поставили у пару спортсменок, які представляють одну країни задля збереження чесної гри на турнірі.

Також внічию зіграли й грузинки Лела Джавахішвілі та Нана Джагнідзе. У партії китаянок Чжу Цзінер та Тань Чжуньї перемогу здобула фаворитка.

У другому турі Анна гратиме з Цзінер, а на Марію очікує протистояння з Нюргул Салімовою.

Нагадаємо, дві найкращі шахістки Гран-прі отримають путівку на Турнір претенденток. Анна Музичук зберігає шанси на те, щоб поборотись за місце у чільній двійці, але для цього потрібно одноосібно виграти етап в Австрії.

Нагадаємо, що Гран-прі Індії виграла Хампі Конеру.