Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Шахи

Музичук та Осьмак втратили позиції в оновленому рейтингу ФІДЕ

Володимир Максименко — 2 жовтня 2025, 07:23
Музичук та Осьмак втратили позиції в оновленому рейтингу ФІДЕ
Анна Музичук
instagram.com/chessclubicc

Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг ЕЛО, в якому українські шахістки не змогли втримати свої наявні позиції.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Так, Анна Музичук втратила три місця та тепер посідає 8 стрічку, маючи 2525 очок. Минулий місяць шахістка зустрічала на п'ятому місці. На 13 позиції розмістилась її сестра Марія – 2485 балів ЕЛО.

У чільній двадцятці втрималась Юлія Осьмак – 19 місце та 2464 очок, хоча минулого місяця шахістка посідала 15 позицію.

Ексчемпіонка світу Анна Ушеніна посідає 39 місце, маючи у своєму активі 2407 балів, а ТОП-100 рейтингу замикає Інна Гапоненко – 2340 очок. 

Читайте також :
Відео Підсумки Великої швейцарки: Пономарьов без поразок, росіянка поскаржилась на Музичук та знялась з турніру з болем ока

Лідирують у світовому рейтингу, як і раніше, троє китаянок – Хоу Іфань, Чжу Цзінер та Лей Тінцзе. 

Раніше ФІДЕ опублікувала відповідний рейтинг серед чоловіків, де найкращим серед українців виявився Ігор Коваленко.

Юлія Осьмак ФІДЕ Шахи Анна Музичук Анна Ушеніна Марія Музичук Інна Гапоненко

ФІДЕ

Коваленко – найкращий серед українців, Карлсен – лідер: вийшов оновлений рейтинг FIDE
19-річна індійська шахістка отримала вайлд-кард на участь у Кубку світу ФІДЕ
Королева шахів зі Стрия: історія успіху Марії Музичук
ФІДЕ видала вайлд-кард двом росіянам на участь у Кубку світу
Підсумки Великої швейцарки: Пономарьов без поразок, росіянка поскаржилась на Музичук та знялась з турніру з болем ока

Останні новини