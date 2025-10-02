Музичук та Осьмак втратили позиції в оновленому рейтингу ФІДЕ

Міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг ЕЛО, в якому українські шахістки не змогли втримати свої наявні позиції.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Так, Анна Музичук втратила три місця та тепер посідає 8 стрічку, маючи 2525 очок. Минулий місяць шахістка зустрічала на п'ятому місці. На 13 позиції розмістилась її сестра Марія – 2485 балів ЕЛО.

У чільній двадцятці втрималась Юлія Осьмак – 19 місце та 2464 очок, хоча минулого місяця шахістка посідала 15 позицію.

Ексчемпіонка світу Анна Ушеніна посідає 39 місце, маючи у своєму активі 2407 балів, а ТОП-100 рейтингу замикає Інна Гапоненко – 2340 очок.

Лідирують у світовому рейтингу, як і раніше, троє китаянок – Хоу Іфань, Чжу Цзінер та Лей Тінцзе.

Раніше ФІДЕ опублікувала відповідний рейтинг серед чоловіків, де найкращим серед українців виявився Ігор Коваленко.