Пішов із життя легендарний нідерландський гросмейстер Тімман

Помер нідерландський гросмейстер Ян Тімман – дев'ятиразовий чемпіон своєї країни, який протягом 1970–1990-х років належав до світової еліти та був претендентом на звання чемпіона світу у 1993 році. Причини смерті наразі не повідомлялися.

Про це повідомила ФІДЕ.

"ФІДЕ та світова шахова спільнота висловлюють найглибші співчуття родині, друзям та близьким Яна Тіммана", – йдеться у заяві організації.

Тімман народився в Амстердамі та почав займатися шахами у восьмирічному віці. У 1974 році він отримав титул гросмейстера.

У 1982 році Ян Тімман піднявся на другу сходинку світового рейтингу, що було найвищим показником серед тогочасних шахістів із західних країн. У його активі перемоги в турнірах у Вейк-ан-Зее (1981, 1985), Лінаресі (1988) та Кубку світу в Роттердамі (1989). У 1993 році програв Анатолію Карпову в фінальному протистоянні за звання чемпіона світу.

На піку своєї кар'єри Тімман був визнаний як найкращий нерадянський гравець, за що отримав прізвисько "найкращий із Заходу".

Окрім турнірної діяльності, Тімман був відомий як теоретик, редактор профільного видання New in Chess та автор низки книг, присвячених аналізу партій та атаці в шахах. Також він займався шаховою композицією, спеціалізуючись на створенні етюдів. У жовтні 2025 року Яна Тіммана включили до Світової зали шахової слави.

