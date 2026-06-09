Чотири українці виступатимуть на командному чемпіонаті світу зі швидких шахів

Визначились усі українські шахісти, які зіграють на командному чемпіонаті світу з рапіду та бліцу у Гонконзі.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Так, у швидких та блискавичних шахах Україну представлятимуть наступні гравці:

Василь Іванчук – Farm – Valera Chess Training;

Олександр Бортник – Scholastic Anichess HK;

Наталія Букса – Odlar Yurdu (Azerbaijan);

Олександр Прач – Chess In Shanghai;

Загалом на чемпіонат світу зареєстровано 47 команд, а змагання відбуватиметься за швейцарською системою у 12 турів.

Командна світова першість є одним з топтурнірів під егідою ФІДЕ, в якому участь візьмуть як світові зірки (Карлсен, Каруана, Фіруджа), так і аматори без жодного звання від міжнародної федерації, як українець Прач.

ФІДЕ

ЧС з рапіду заплановано на 17-19 червня, а бліц відбудеться 20 та 21-го. Загальний призовий фонд турніру складатиме 500 000 євро.

Раніше українка Анна Музичук здобула бронзову медаль супертурніру Norway Chess 2026.