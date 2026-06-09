Чотири українці виступатимуть на командному чемпіонаті світу зі швидких шахів
Визначились усі українські шахісти, які зіграють на командному чемпіонаті світу з рапіду та бліцу у Гонконзі.
Про це повідомила пресслужба змагання.
Так, у швидких та блискавичних шахах Україну представлятимуть наступні гравці:
- Василь Іванчук – Farm – Valera Chess Training;
- Олександр Бортник – Scholastic Anichess HK;
- Наталія Букса – Odlar Yurdu (Azerbaijan);
- Олександр Прач – Chess In Shanghai;
Загалом на чемпіонат світу зареєстровано 47 команд, а змагання відбуватиметься за швейцарською системою у 12 турів.
Командна світова першість є одним з топтурнірів під егідою ФІДЕ, в якому участь візьмуть як світові зірки (Карлсен, Каруана, Фіруджа), так і аматори без жодного звання від міжнародної федерації, як українець Прач.
ЧС з рапіду заплановано на 17-19 червня, а бліц відбудеться 20 та 21-го. Загальний призовий фонд турніру складатиме 500 000 євро.
Раніше українка Анна Музичук здобула бронзову медаль супертурніру Norway Chess 2026.