Перша поразка на Tata Steel Chess відкинула Іванчука з чільної п'ятірки турнірної таблиці

Василь Іванчук зазнав першої поразки на турнірі у Вейк-ан-Зе і тепер відстає від лідерів заліку на півтора очка.

Український гросмейстер зазнав поразки у партії четвертого туру проти нідерландця Енрвіна Л'Амі. Шахісти зробили повних 50 ходів, а ендшпіль залишився за суперником Іванчука, який мав ферзя та дуже активного короля проти тури та одного прохідного пішака білих.

У п'ятому турі Іванчук розписав чорними мирову з Бібісарою Асаубаєвою й наразі має 2.5 очок у своєму активі та сьоме місце у турнірній таблиці. Лідери групи Претендентів Айдин Сулейманли, Фаустіно Оро та Енді Вудворд набрали по 4 залікові бали.

У шостому турі Василь Іванчук зіграє проти нідерландської шахістки Елін Руберс білими фігурами.

Змагання у Вейк-ан-Зе відбувається за коловою системою у двох групах: Мастери та Претенденти, Іванчук виступає у другій. Контроль часу: 120 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до завершення гри +30 секунд за кожен хід починаючи з 41-го. Зауважимо, що цей формат часу новий для турніру – раніше грали 100 хвилин на 40 ходів + 50 хвилин на 20 ходів + 15 хвилин до кінця партії + 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Іванчук вже перемагав на Tata Steel Chess Masters, але було це у далекому 1996 році. Загалом змагання проводиться з 1937 року, а саме у Вейк-ан-Зе – з 1968-го.

Нагадаємо, у партії третього туру "Великий Чакі" на останній секунді врятувався від програшу через прострочений час, а згодом вирвав яскраву перемогу у Веліміра Івіча.