Карлсен буде амбасадором: Саудівська Аравія організує турнір з онлайн-шахів із призовим фондом 1,5 млн доларів

Фонд Esports World Cup спільно з Chess.com домовилися провести шаховий онлайн-турнір влітку 2025 року з призовим фондом 1,5 млн доларів під час чемпіонату світу з кіберспорту. Змагання відбудуться з 31 липня до 3 серпня в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

Про це повідомила пресслужба Esports World Cup та Chess.com.

Запрошення отримають 16 шахістів. Вони гратимуть у форматі швидких шахів 10+0. Поєдинки пройдуть на платформі Chess.com.

"Виведення шахів, матері всіх стратегічних ігор, на чемпіонат світу з кіберспорту справді захоплюючий момент", – сказав Ральф Райхерт, генеральний директор Esports World Cup Foundation.

Шістнадцятий чемпіон світу з шахів норвежець Магнус Карлсен приєднається до заходу в якості амбасадора.

" Я дуже радий бачити, як шахи приєдналися до деяких із найбільших ігор у світі на чемпіонаті світу з кіберспорту. Це партнерство – неймовірна можливість розвивати гру, представляючи шахи новій аудиторії та надихаючи наступних покоління гравців. Бути частиною сім’ї кіберспорту – це чудова можливість для шахів розширити охоплення величезної групи шанувальників кіберспорту", – сказав Карлсен.

Chess makes its way into #EWC2025!



The ultimate game of strategy and intellect joins the lineup! pic.twitter.com/drIwdTXAbJ — Esports World Cup (@EWC_EN) December 17, 2024

Нагадаємо, нещодавно завершилася серія ігор за титул вісімнадцятого чемпіона світу – індієць Гукеш Доммараджу переграв китайця Діня Ліженя.