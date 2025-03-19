Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Шахи

Музичук – про другу перемогу на Гран-прі Кіпру: Суперниця дуже здивувала

Володимир Максименко — 19 березня 2025, 13:13
Музичук – про другу перемогу на Гран-прі Кіпру: Суперниця дуже здивувала
Анна Музичук
FIDE

Українська шахістка Анна Музичук висловилась про перемогу у четвертому турі етапу Гран-прі ФІДЕ над індійською суперницею Дів'ю Дешмух.

Спортсменка поспілкувалась із пресслужбою федерації.

"У дебюті вона дуже мене здивувала, адже Дешмух не грає захист Каро-Канн. Не можу сказати, що дуже легко підготуватись до таких сюрпризів. Не думаю, що я добре грала на початку партії, адже чорні не мали суттєвих проблем.

Ендшпіль? Гра не завершена до того моменту, доки годинник не зупинено. Вона намагалась врятувати позицію у будь-який спосіб.

Загалом я дуже задоволена двома перемогами, це стримано важливо", – розповіла Музичук.

Завдяки цій перемозі, Анна Музичук вирвалась у лідерки етапу, поділяючи перше місце із Чжу Цзінер (3 очки).

Загальний призовий фонд Гран-прі складає 600 тисяч доларів, який розподіляється на шість етапів. У підсумку, дві найкращі шахістки Гран-прі потраплять до турніру претенденток.

Нагадаємо, що саме Горячкіна виграла попередній етап жіночого Гран-прі ФІДЕ.

Шахи Анна Музичук

Анна Музичук

Анна Музичук здобула другу поспіль перемогу на Гран-прі Кіпру
Анна Музичук здобула першу перемогу на Гран-прі Кіпру
Карлсен повернувся, Бортники залишилися за межами плейоф чемпіонату світу з бліцу
Хампі Конеру – чемпіонка світу з рапіду, сестри Музичук потрапили до двадцятки найкращих
Сестри Музичук здобули перемоги у своїх передостанніх партіях на чемпіонаті світу з рапіду

Останні новини