Музичук – про другу перемогу на Гран-прі Кіпру: Суперниця дуже здивувала
Українська шахістка Анна Музичук висловилась про перемогу у четвертому турі етапу Гран-прі ФІДЕ над індійською суперницею Дів'ю Дешмух.
Спортсменка поспілкувалась із пресслужбою федерації.
"У дебюті вона дуже мене здивувала, адже Дешмух не грає захист Каро-Канн. Не можу сказати, що дуже легко підготуватись до таких сюрпризів. Не думаю, що я добре грала на початку партії, адже чорні не мали суттєвих проблем.
Ендшпіль? Гра не завершена до того моменту, доки годинник не зупинено. Вона намагалась врятувати позицію у будь-який спосіб.
Загалом я дуже задоволена двома перемогами, це стримано важливо", – розповіла Музичук.
Завдяки цій перемозі, Анна Музичук вирвалась у лідерки етапу, поділяючи перше місце із Чжу Цзінер (3 очки).
Загальний призовий фонд Гран-прі складає 600 тисяч доларів, який розподіляється на шість етапів. У підсумку, дві найкращі шахістки Гран-прі потраплять до турніру претенденток.
Нагадаємо, що саме Горячкіна виграла попередній етап жіночого Гран-прі ФІДЕ.