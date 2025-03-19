Музичук – про другу перемогу на Гран-прі Кіпру: Суперниця дуже здивувала

Українська шахістка Анна Музичук висловилась про перемогу у четвертому турі етапу Гран-прі ФІДЕ над індійською суперницею Дів'ю Дешмух.

Спортсменка поспілкувалась із пресслужбою федерації.

"У дебюті вона дуже мене здивувала, адже Дешмух не грає захист Каро-Канн. Не можу сказати, що дуже легко підготуватись до таких сюрпризів. Не думаю, що я добре грала на початку партії, адже чорні не мали суттєвих проблем.



Ендшпіль? Гра не завершена до того моменту, доки годинник не зупинено. Вона намагалась врятувати позицію у будь-який спосіб.



Загалом я дуже задоволена двома перемогами, це стримано важливо", – розповіла Музичук.