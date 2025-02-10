ФІДЕ оголосила дату та місце проведення матчу за чемпіонство світу серед жінок

Міжнародна федерація шахів оголосила місце та строки проведення матчу за чемпіонство світу серед жінок.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Поєдинок між Тань Чжун'ї та чинною чемпіонкою Цзюй Веньцзюнь відбудеться з 1 по 23 квітня 2025 року у двох містах – Шанхаї та Чунціні, Китай.

За регламентом, буде зіграно 12 партій зі стандартним контролем часу. Переможницею стане та шахістка, яка набере 6,5 очок. У випадку нічиї, спортсменки гратимуть тай-брейк з контролем часу рапід, а потім бліц.

Нагадаємо, раніше Веньцзюнь перемогла на чемпіонаті світу з бліцу, а переможницею змагання з контролем часу рапід стала Хампі Конеру.

Раніше ФІДЕ оголосила дату та місце проведення наступного ЧС зі швидких шахів.