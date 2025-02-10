ФІДЕ оголосила дату та місце проведення матчу за чемпіонство світу серед жінок
Цзюй Венсцзюнь
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Міжнародна федерація шахів оголосила місце та строки проведення матчу за чемпіонство світу серед жінок.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Поєдинок між Тань Чжун'ї та чинною чемпіонкою Цзюй Веньцзюнь відбудеться з 1 по 23 квітня 2025 року у двох містах – Шанхаї та Чунціні, Китай.
За регламентом, буде зіграно 12 партій зі стандартним контролем часу. Переможницею стане та шахістка, яка набере 6,5 очок. У випадку нічиї, спортсменки гратимуть тай-брейк з контролем часу рапід, а потім бліц.
Нагадаємо, раніше Веньцзюнь перемогла на чемпіонаті світу з бліцу, а переможницею змагання з контролем часу рапід стала Хампі Конеру.
Раніше ФІДЕ оголосила дату та місце проведення наступного ЧС зі швидких шахів.