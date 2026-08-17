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Скарабчук здобула срібну медаль чемпіонату Європи з шахів U-20

Володимир Максименко — 17 серпня 2026, 15:06
Скарабчук здобула срібну медаль чемпіонату Європи з шахів U-20
Тетяна Скарабчук (друга ліворуч)
European Junior Chess Championship

Тетяна Скарабчук здобула срібну медаль чемпіонату Європи з шахів до 20 років.

Змагання відбувалось за швейцарською системою в 9 турів із класичним контролем часу і українка набрала 7 залікових балів, відставши від переможниці Елін Руберс із Нідерландів на пів очка.

Третє місце посіла словенка Аня Бебер, а за крок до п'єдесталу зупинилась інша представниця України – Божена Піддубна – шість очок.

Серед юніорів перемогу святкував ізраїльський шахіст Яхлі Соколовський – 7 очок з 9 можливих, а серед українців найкращий результат продемонстрував Артем Дячук – 6.5 залікових балів і п'ята позиція.

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