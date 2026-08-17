Скарабчук здобула срібну медаль чемпіонату Європи з шахів U-20

Тетяна Скарабчук здобула срібну медаль чемпіонату Європи з шахів до 20 років.

Змагання відбувалось за швейцарською системою в 9 турів із класичним контролем часу і українка набрала 7 залікових балів, відставши від переможниці Елін Руберс із Нідерландів на пів очка.

Третє місце посіла словенка Аня Бебер, а за крок до п'єдесталу зупинилась інша представниця України – Божена Піддубна – шість очок.

Серед юніорів перемогу святкував ізраїльський шахіст Яхлі Соколовський – 7 очок з 9 можливих, а серед українців найкращий результат продемонстрував Артем Дячук – 6.5 залікових балів і п'ята позиція.

Напередодні українська гросмейстерка Наталія Букса виграла бронзову медаль Dortmund Chess Festival.