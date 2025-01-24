ФІДЕ оголосила місце та час проведення чемпіонату світу з рапіду та бліцу у 2025 році

Міжнародна федерація шахів оголосила час та місце проведення чемпіонату світу з рапіду та бліцу у 2025 році.

Про це повідомляє пресслужба ФІДЕ.

Так, турніри відбудуться з 25 по 31 грудня у Досі, столиці Катару.

Зазначимо, що востаннє ЧС зі швидких та блискавичних шахів проходили в цьому місті у 2016 році. Тоді переможцем з рапіду став видатний український спортсмен Василь Іванчук.

Окрім того, у 2016 році Анна Музичук стала переможницею як у рапіді, так і у турнірі з бліцу.

Нагадаємо, на останньому чемпіонаті світу з бліцу Іванчук в 11 турі основного етапу зазнав прикрої поразки через нестачу часу, що коштувало йому подальшої участі у боротьбі за перемогу на турнірі.

У 2024 році чемпіонат світу з рапіду серед жінок виграла представниця Індії Конеру, а серед чоловіків переможцем став Мурзин.

У змаганні із контролем часу бліц перемогу розділили Карлсен та Непомнящий, а серед жінок тріумфувала Цзюй Венсцзюнь.