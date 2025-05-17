Карлсен: Гукеш гідний звання чемпіон світу

Один із найвідоміших шахістів світу Магнус Карлсен похвалив індійця Гукеша Доммараджу, який у грудні став 18-м чемпіоном світу.

Слова Карлсена передає Indianexpress.com.

"Він виграв Кубок претендентів, випередивши цілу низку шахістів світу. І він неймовірно добре виступав у класичних шахах останні кілька років, включаючи один з найкращих виступів за всю історію на Олімпіаді. Чи є він найкращим гравецем у світі? Ще належить побачити. Але чи гідний він називатися чемпіоном світу за тими критеріями, якими ми це визначаємо? Так, я думаю, що він точно гідний", – заявив Карлсен.

У віці 18 років, 6 місяців і 14 днів Гукеш став наймолодшим володарем шахової корони, побивши рекорд Гаррі Каспарова, який 1985 року став чемпіоном світу у віці 22 років.

Захист звання чемпіона світу Гукеш проведе у 2026 році, зігравши з переможцем турніру претендентів.