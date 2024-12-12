Гукеш обіграв Ліженя і став 18-м чемпіоном світу з шахів

18-річний Індійський шахіст Гукеш Доммараджу здобув перемогу у фінальному матчі за світову корону, перегравши у вирішальній партії китайця Діна Ліженя, який володів титулом.

Зустріч завершилася з рахунком 7,5:6,5.

До фінальної партії, що відбулася 12 грудня у Сінгапурі, шахісти підійшли з нічийним рахунком 6,5:6,5. Індієць, який грав чорними фігурами, здобув перемогу на 58-му ходу.

Призовий фонд матчу склав 2,5 млн доларів.

🇮🇳 Gukesh D is the YOUNGEST WORLD CHAMPION in history! 🔥 👏 pic.twitter.com/MYShXB5M62 — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 12, 2024

У віці 18 років, 6 місяців і 14 днів Гукеш став наймолодшим володарем шахової корони, побивши рекорд Гаррі Каспарова, який 1985 року став чемпіоном світу у віці 22 років.

Захист звання чемпіона світу Гукеш проведе у 2026 році, зігравши з переможцем турніру претендентів.