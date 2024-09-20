Вчителя і дерево пізнають з плодів

Каспаров та Карлсен "топлять" за українську позицію. Це легендарно та чи буде ударно!?

На світовій шахівниці – знову різку рухи. Хоча це й не притаманно для розміреної високоінтелектуальної гри. Важкі фігури шахового царства Гаррі Каспаров та Магнус Карлсен синхронно заявили про бажаний санкційний мат для російських та білоруських шахістів. На шаховій дошці, тобто в міжнародних змаганнях, їм не місце – вважають обидва. І провели такий собі бліц, обмінявшись компліментами та заявами. Суть обидвох – не скасовувати "бан".

Білі ходять – білі виграють?

Білими "пішов" норвежець. Карлсена коронували на кращого гросмейстера сторіччя і під час промови колишній вундеркінд зробив відповідну заяву.

Спочатку "походив" у бік Каспарова, сказав, що саме росіянин є найвеличнішим. А потім додав – він так само як і Гаррі – не підтримує повернення російських та білоруських атлетів. Мовляв, зі вчителем, який про таку заборону говорив вже багато разів, повністю солідарний.

Сідай, п’ять!

Історія взаємин двох легенд знає період, коли Каспаров був вчителем, тренером юного скандинавського майстра. Їхня співпраця припинилась 15 років тому – через різні погляди на тренувальний процес. Але, як каже мудрість, вчителя та дерево пізнають з плодів. А "плід", як бачимо, увібрав в себе адекватне бачення світових процесів. Де шахи, до речі, ще ті.

Каспаров сьогодні ж "походив" у відповідь. Підтримав заяву колишнього учня, а у своєму "твіті" ще й розмістив український прапорець. Написав, що кращого наступника годі й шукати.

Головне аби не пат

Підтримкою України Каспаров відомий давно, ще з 2014-го.

Ще за рік до анексії Криму та початку бойових дій в Україні опозиціонер виїхав з Росії. А за повідомленнями німецьких ЗМІ, зараз проводить активну кампанію на збільшення підтримки України.

Заяви ж 35-річного Карлсена дають надію, що слова короля шахів промовлені з високої сцени ігнорувати буде складно. Його позицію тиражують вже ледь не всі міжнародні ЗМІ.

Якою ж буде відповідь на шах від Магнуса оцінимо зовсім скоро.

21−22 вересня у Будапешті відбудеться Генасамблея міжнародної шахової федерації. Там планують розглянути питання щодо скасування санкцій для федерацій Росії та Білорусі, а провідні українські шахісти, крім сестер Музичук, написали відкритого листа на адресу ФІДЕ.