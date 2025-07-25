Індійське дербі: Конеру стала другою фіналісткою Кубку світу з шахів

Визначилась друга фіналістка Кубку світу з шахів, який відбувається у грузинському Баку.

Нею стала чемпіонка світу з рапіду-2024 Хампі Конеру – в 1/2 фіналу індійська гросмейстерка переграла китаянку Лі Тінцзе.

Дві гри з класичним контролем часу було завершено внічию, тому суперниці грали тай-брейки. Конеру знадобилось шість додаткових партій, щоб вибороти собі місце у фіналі.

Зазначимо, що у вирішальному матчі на вболівальників очікує індійське дербі між Конеру та Дів'єй Дешмух. 19-річна шахістка у півфіналі здолала Тань Чжуньї.

Фінальні партії та матч за третє місце відбудеться в період з 26 по 28 липня, а на 29-те число запланована церемонія закриття змагання.

Турнір відбувається за нокаут-системою. Гратиметься дві партії з класичним контролем часу (90 хвилин + 30 хвилин після 40-го ходу, +30 секунд за кожен наступний хід), а у випадку нічиєї граються ще партії з контролем часу рапід та бліц.

Дві найкращі шахістки змагання отримають путівку на Турнір претенденток, який визначить суперницю Цзюй Венцзюнь у майбутньому матчі за чемпіонство світу.

Нагадаємо, ексчемпіонка світу Анна Ушеніна завершила свої виступи на Кубку світу на стадії другого раунду, поступившись Вантіці Агровал.

Іменита Анна Музичук несподівано програла Сонг Юсінь та залишила турнір на стадії третього раунду. Юлія Осьмак та Марія Музичук завершили свою участь у 1/8 фіналу, поступившись Чжуньї та Джагнідзе відповідно.