За підсумками півфінальних партій визначилась перша фіналістка Кубку світу з шахів.

Нічия у першій грі чорними фігурами залишала Дів'ї Дешмух чудові шанси на можливий успіх й вона ними скористалась. Індійка здолала Тань Чжуньї, яка зараз посідає восьме місце в рейтингу ЕЛО серед жінок, та пробилась у фінал змагання.

В іншому протистоянні Лі Тінцзе вдруге зіграла з чемпіонкою світу з рапіду Хампі Конеру, тому сьогодні на шахісток очікують тай-брейки.

Турнір відбувається за нокаут-системою. Гратиметься дві партії з класичним контролем часу (90 хвилин + 30 хвилин після 40-го ходу, +30 секунд за кожен наступний хід), а у випадку нічиєї граються ще партії з контролем часу рапід та бліц.

Дві найкращі шахістки змагання отримають путівку на Турнір претенденток, який визначить суперницю Цзюй Венцзюнь у майбутньому матчі за чемпіонство світу.

Нагадаємо, ексчемпіонка світу Анна Ушеніна завершила свої виступи на Кубку світу на стадії другого раунду, поступившись Вантіці Агровал.

Іменита Анна Музичук несподівано програла Сонг Юсінь та залишила турнір на стадії третього раунду. Юлія Осьмак та Марія Музичук завершили свою участь у 1/8 фіналу, поступившись Чжуньї та Джагнідзе відповідно.