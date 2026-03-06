Українська правда
Гравець NAVI виграв Prague International Chess Festival, чинний чемпіон світу провалив турнір

Володимир Максименко — 6 березня 2026, 19:25
Нодірбек Абдусатторов
Представник української кіберспортивної команди Natus Vincere Нодірбек Абдусатторов виграв Prague International Chess Festival в категорії Masters.

Узбекистанський гросмейстер набрав шість очок за дев'ять турів, випередивши Пархама Магсудлу та Аравінда Чітамбарама на один заліковий бал.

Чинний чемпіон світу Гукеш Доммараджу, який після набуття свого титулу не може набрати форму, знову виступив слабко – 3,5 очки та передостаннє дев'яте місце, а єдину перемогу було оформлено в останньому турі над іспанцем Давідом Антоном.

Змагання проходило в Празі з класичним контролем часу: 90 хвилин на перші 40 ходів, +30 хвилин до завершення партії, +30 секунд після кожного ходу.

Зауважимо, що для Абдусатторова це другий успіх на турнірі – раніше він вигравав фестиваль у 2024 році. У 2025-му він підписав контракт з NAVI, вигравши за цей час London Chess Classic 2025 та розділив 5-8 місце на Esports World Cup 2025. У грудні минулого року сторони продовжили угоду ще на сезон.

Раніше повідомлялось, що зірковий Магнус Карлсен вперше за довгий час зіграє класичний турнір за межами Норвегії.

