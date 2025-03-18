Анна Музичук здобула першу перемогу на Гран-прі Кіпру

Українська шахістка Анна Музичук здобула свою першу перемогу на четвертому етапі жіночого Гран-прі ФІДЕ, яке відбувається на Кіпрі.

Спортсменка в третьому турі перемогла грузинську гросмейстерку Нану Джагнідзе та вирвалась в лідери етапу.

Сестра Анни, Марія, зіграла втретє внічию та ділить 4-7 місце в турнірній таблиці.

Зазначимо, що у першому турі етапу сестри Музичук зіграли внічию між собою, а в попередній партії Марія розписала "мирову" із Дів'єю Дешмух, в той час, як Анна не змогла переграти "нейтральну" Горячкіну – теж нічия.

Загальний призовий фонд Гран-прі складає 600 тисяч доларів, який розподіляється на шість етапів. У підсумку, дві найкращі шахістки Гран-прі потраплять до турніру претенденток.

Нагадаємо, що саме Горячкіна виграла попередній етап жіночого Гран-прі ФІДЕ.