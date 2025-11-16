ФІДЕ визначила дати проведення Турнірів Претендентів та Претенденток-2026

Міжнародна шахова федерація назвала строки проведення Турнірів Претендентів та Претенденток, де визначатимуться суперники чинних чемпіонів світу.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Так, обидва змагання відбудуться з 28 березня по 16 квітня 2026 року на Кіпрі у 5-зірковому отелі Cap St Georges Hotel & Resort поблизу Пафосу.

Формат турніру: подвійна кругова система в 14 турів, для чоловіків 120 хвилин (40 ходів), +30 хвилин після, +30 секунд після кожного ходу починаючи з 41. Для жінок: 90 хвилин (40 ходів) + 30 хвилин (до кінця) + 30 секунд з 1 ходу.

Також гравцям та гравчиням забороняється погоджуватись на нічию в перші 40 ходів. У випадку нічиєї в боротьбі за перше місце призначатимуть тай-брейки з рапіду та бліцу.

На Турніри шахісти могли кваліфікуватись через FIDE Circuit, Кубок світу, Велику швейцарку та у випадку жінок результати Гран-прі.

Мінімальний призовий фонд змагання Турнірів складатиме один мільйон євро, що є рекордним показником усіх часів.

