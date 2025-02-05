Досягли компромісу: ФІДЕ виступило із заявою щодо скандального Freestyle Chess Tour

Міжнародна федерація шахів виступила із заявою щодо проведення Магнусом Карсленом турніру Freestyle Chess Tour, за підсумками якого норвежець мав намір оголосити нового чемпіона світу.

Про це повідомляє пресслужба ФІДЕ.

"Організатори Freestyle Chess Tour видалили зі свого регламенту формулювання стосовно нового чемпіона світу.

Після зміни правил ми більше не змушуватимемо підписувати відмову шахістів, які хотіли б взяти участь у турнірі", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що серія турнірів проводитиметься у форматі "шахів Фішера", де фігури по першій та восьмій лініях розставляються випадковим чином.

Один з організаторів змагання Магнус Карлсен планував переможця Freestyle Chess Tour оголосити "новим чемпіоном світу", що не сподобалось ФІДЕ.

Після цього федерація заборонила шахістам грати у цьому змаганні, одночасно з тим продовжуючи переговори з норвежцем.

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Нагадаємо, раніше на чемпіонаті світу з рапіду та бліцу стався ще один конфлікт між федерацією та Карлсеном. Магнус прийшов на гру в джинсах, що обурило організаторів.

У відповідь норвежець послав ФІДЕ та був дискваліфікований з турніру. Після цього організація оперативно послабила вимоги до дрес-коду та допустила Магнуса до ЧС з бліцу, який він виграв разом з росіянином.