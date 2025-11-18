Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Шахи

ФІДЕ проігнорувала вимогу України не допускати росіянок до командного чемпіонату світу

Володимир Максименко — 18 листопада 2025, 11:36
ФІДЕ проігнорувала вимогу України не допускати росіянок до командного чемпіонату світу
Аркадій Дворкович

Федерація шахів України звернулась до ФІДЕ з вимогою не допускати росіянок до командного чемпіонату світу.

Про це повідомила пресслужба ФШУ.

Делегація підписала колективне звернення до міжнародної федерації одразу по прибуттю до Лінаресу, де відбудеться турнір.

ФШУ

Втім, реакції на цей лист не було жодної – пресслужба ФІДЕ просто анонсувала перший день змагання, зокрема матч "збірної ФІДЕ"  проти Казахстану у групі A.

Зазначимо, що збірна України зіграє у групі B, де зустрінеться з Індією, Грузією, Китаєм, Францією та Узбекистаном.

Командний чемпіонат світу з шахів серед жінок триватиме з 18 по 23 листопада. Після двох колових групових турнірів відбудуться матчі плейоф, починаючи з 1/4.

Раніше ФІДЕ визначила дати Турнірів Претендентів та Претенденток-2026, де визначатимуться суперники чинних чемпіонів світу.

війна ФІДЕ ФШУ

війна

Від Серії Б до Барселони: де сяють юні українські таланти, які покинули Україну через війну
Призер Олімпійських ігор: Участь Росії у міжнародних змаганнях є абсурдною в той час, коли триває війна
Первєєв – про участь збірної України на Євро-2026: Ми готуємось
На війні загинув 21-річний фанат Динамо
ФА Ірландії звернулась до УЄФА з проханням відсторонити Ізраїль від змагань

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік