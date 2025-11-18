ФІДЕ проігнорувала вимогу України не допускати росіянок до командного чемпіонату світу

Федерація шахів України звернулась до ФІДЕ з вимогою не допускати росіянок до командного чемпіонату світу.

Про це повідомила пресслужба ФШУ.

Делегація підписала колективне звернення до міжнародної федерації одразу по прибуттю до Лінаресу, де відбудеться турнір.

ФШУ

Втім, реакції на цей лист не було жодної – пресслужба ФІДЕ просто анонсувала перший день змагання, зокрема матч "збірної ФІДЕ" проти Казахстану у групі A.

Зазначимо, що збірна України зіграє у групі B, де зустрінеться з Індією, Грузією, Китаєм, Францією та Узбекистаном.

Командний чемпіонат світу з шахів серед жінок триватиме з 18 по 23 листопада. Після двох колових групових турнірів відбудуться матчі плейоф, починаючи з 1/4.

Раніше ФІДЕ визначила дати Турнірів Претендентів та Претенденток-2026, де визначатимуться суперники чинних чемпіонів світу.