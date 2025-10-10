Чоловіки захопили лідерство, жінки в медальній зоні: результати українських збірних на Євро-2025

Чоловіча та жіноча збірні України з шахів продовжують виступи на чемпіонаті Європи 2025, який проходить у грузинському Батумі.

П'ятий день турніру видався дуже успішним для обох колективів "синьо-жовтих".

Чоловіки зустрічалися з сербами, з якими ділили лідерство після чотирьох раундів. Руслан Пономарьов і Андрій Волокітін розійшлися миром із лідерами сербів, а перемоги Ігора Коваленка та його молодшого тезки Самуненкова дозволили отримати надважливий тріумф.

У жінок також дві нічиї і дві перемоги, що вилелося в загальний успіх (3:1) у поєдинку з шахістами Болгарії.

https://www.europechess.org/

Шахи – чемпіонат Європи-2025

5 тур, 7 жовтня

Чоловіки

Сербія – Україна – 1:3

Александр Предке (2634) – Руслан Пономарьов (2633) – 1/2

Алєксєй Сарана (2661) – Андрій Волокітін (2617) – 1/2

Александр Інджич (2618) – Ігор Коваленко (2669) – 0:1

Роберт Маркус (2535) – Ігор Самуненков (2568) – 0:1

Жінки

Україна – Болгарія – 3:1

Юлія Осьмак (2464) – Нургюль Салімова (2385) – 1/2

Анна Ушеніна (2407) – Белослава Крстева (2316) – 1/2

Наталія Жукова (2305) – Надя Тончева (2332) – 1:0

Божена Піддубна (2265) – Вікторія Радева (2292) – 1:0

Завдяки перемозі чоловіки вийшли на одноосібне перше місце в турнірній таблиці. Жінки ділять 2-4 місце з командми Грузія-1 та Німеччина.

Збірні України досягали успіхів на ЧЄ. У 2021-му чоловіча збірна стала переможцем, у 1992-му – срібним призером. У 2009 та 2017 роках вдавалося посісти третє місце.

Жіноча команда двічі ставала чемпіоном – у 1992-му та 2013-му. У 2015 році вдалося вибороти "срібло". У 2009 та 2017 роках, як і чоловіки, дівчата стали бронзовими призерами.

Нагадаємо, президент ФІДЕ Аркадій Дворкович вирішив зробити чергову спробу повернути росіян у світові командні шахи.