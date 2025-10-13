Чоловіки вперше програли, жінки закріпилися в медальній зоні: результати українських збірних на Євро-2025
Чоловіча та жіноча збірні України з шахів продовжують виступи на чемпіонаті Європи 2025, який проходить у грузинському Батумі.
Восьмий раунд змагань приніс першу поразку чоловічій команді. Жінки здолали Грузію-1.
Ігор Коваленко, Ігор Самуненков, Руслан Пономарьов звели свої матчі внічию. Андрій Волокітін поступився Рауфу Мамедову, який трічі (2009, 2013, 2017) ставав чемпіоном Європи з азербайджанською збірною.
"Синьо-жовті" зберегли лідерство завдяки додатковому коефіціенту. Завтра українських гросмейстерів чекає гра проти Англія. Щоб виграти ЧЄ треба лише перемагати.
У жінок тріумф здобула Юлія Осьмак. Інші – зіграли внічию. Українки в останньому турі очікує гра проти команди Вірменії. Нічия гарантує медалі.
Чоловіки
Україна – Азербайджан – 1,5:2,5
Руслан Пономарьов (2633) – Шахріяр Мамедіяров (2742) – 1/2
Андрій Волокітін (2617) – Рауф Мамедов (2655) – 0:1
Ігор Коваленко (2669) – Ельтаж Сафарлі (2630) – 1/2
Ігор Самуненков (2568) – Айдін Сулейманлі (2614) – 1/2
Жінки
Україна – Грузія-1 – 2,5:1,5
Юлія Осьмак (2464) – Нана Дзагнідзе (2496) – 1:0
Анна Ушеніна (2407) – Ніно Бациашвілі (2469) – 1/2
Інна Гапоненко (2340) – Лейла Джавахішвілі (2423) – 1/2
Наталія Жукова (2305) – Белла Хотенашвілі (2416) – 1/2
Турнірні таблиці
Збірні України досягали успіхів на ЧЄ. У 2021-му чоловіча збірна стала переможцем, у 1992-му – срібним призером. У 2009 та 2017 роках вдавалося посісти третє місце.
Жіноча команда двічі ставала чемпіоном – у 1992-му та 2013-му. У 2015 році вдалося вибороти "срібло". У 2009 та 2017 роках, як і чоловіки, дівчата стали бронзовими призерами.
Нагадаємо, президент ФІДЕ Аркадій Дворкович вирішив зробити чергову спробу повернути росіян у світові командні шахи.