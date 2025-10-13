Чоловіки наблизилися до золота, жінки обіграли лідера: результати українських збірних на Євро-2025

Чоловіча та жіноча збірні України з шахів продовжують виступи на чемпіонаті Європи 2025, який проходить у грузинському Батумі.

Після денної паузи команди продовжили виступи. Раунд №7 став успішним для "синьо-жовтих".

Чоловіки після 6 ігрових днів були лідерами, тому грали проти Нідерландів, які йшли на другому місті. Руслан Пономарьов, Антон Коробов та Ігор Самуненков звели свої матчі внічию, але Ігор Коваленко приніс надважливу перемогу.

etcc2025.com

Українки грали проти команди Польщі. Полячки йшли дуже впевнено, вигравши всі 6 поєдинків.

Юлія Осьмак поступилися лідерці суперниць Аліні Кашлінській, а Божена Піддубна розійшлася миром з опоненткою. Успіх гарантували тріумфи Наталії Жукової та Анни Ушеніної.

Шахи – чемпіонат Європи-2025

7 тур, 12 жовтня

Чоловіки

Нідерланди – Україна – 1,5:2,5

Аніш Ґірі (2759) – Руслан Пономарьов (2633) – 1/2

Йорден ван Форест (2697) – Андрій Волокітін (2617) – 1/2

Лоек ван Велі (2630) – Ігор Коваленко (2669) – 0:1

Ервін Л'Амі (2615) – Ігор Самуненков (2568) – 1/2

Жінки

Польща – Україна – 1,5:2,5

Аліна Кашлінська (2450) – Юлія Осьмак (2464) – 1:0

Александра Мальцевська (2394) – Анна Ушеніна (2407) – 0:1

Олівія Кіолбаса (2388) – Наталія Жукова (2305) – 0:1

Моніка Сокко (2356) – Божена Піддубна (2265) – 1/2

Чоловіча збірна продовжує бути лідером. Вони мають 13 очок і на два пункти випереджають Азербайджан, з яким зіграють сьогодні.

Жінки ділять 2-3 місце з Німеччиною. На четвертій сходинці йде Грузія-1, з якой проведуть поєдок українські шахістки.

До завершення турніру залишилося зіграти дві зустрічі.

Збірні України досягали успіхів на ЧЄ. У 2021-му чоловіча збірна стала переможцем, у 1992-му – срібним призером. У 2009 та 2017 роках вдавалося посісти третє місце.

Жіноча команда двічі ставала чемпіоном – у 1992-му та 2013-му. У 2015 році вдалося вибороти "срібло". У 2009 та 2017 роках, як і чоловіки, дівчата стали бронзовими призерами.

Нагадаємо, президент ФІДЕ Аркадій Дворкович вирішив зробити чергову спробу повернути росіян у світові командні шахи.