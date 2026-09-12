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В Антарктиді проведуть перший в історії шаховий турнір під егідою ФІДЕ

Володимир Максименко — 12 вересня 2026, 14:37
В Антарктиді проведуть перший в історії шаховий турнір під егідою ФІДЕ
ФІДЕ

Міжнародна шахова федерація оголосила про плани провести рейтинговий турнір на території Антарктиди.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Так, у січні 2027 року шість шахістів з різних континентів проведуть змагання з контролем часу рапід – перші тури відбудуться безпосередньо на антарктичному льоді, а завершальна частина – на географічному Південному полюсі.

Учасники Polar Chess Expedition

  • Аунг Чжо Мо – Азія;
  • Дамаріс Абарка Гонсалес – Південна Америка;
  • Джессі Фебруарі – Африка;
  • Найджел Шорт – Європа;
  • Шон Пресс – Океанія (яка не є континентом, але саме так зафіксовано у пресрелізі ФІДЕ, – прим. ред.);
  • Тріс-Енн Річардс – Північна Америка;

Ідея провести подібний турнір виникла два роки тому у Найджела Шорта, який в одному з інтерв'ю заявив, що перемагав на усіх континентах, окрім Антарктиди.

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Цей задум вирішив втілити у життя Аунг Чжо Мо, який за підтримки Шорта та федерацій перетворим ідею на міжнародний проєкт. 

Точну дату турніру буде оголошено пізніше але відомо, що усі партії транслюватимуться в прямому етері.

Раніше ФІДЕ опублікувала розклад Олімпіади-2026, яка розпочнеться вже 16 вересня.

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