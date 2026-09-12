В Антарктиді проведуть перший в історії шаховий турнір під егідою ФІДЕ
Міжнародна шахова федерація оголосила про плани провести рейтинговий турнір на території Антарктиди.
Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.
Так, у січні 2027 року шість шахістів з різних континентів проведуть змагання з контролем часу рапід – перші тури відбудуться безпосередньо на антарктичному льоді, а завершальна частина – на географічному Південному полюсі.
Учасники Polar Chess Expedition
- Аунг Чжо Мо – Азія;
- Дамаріс Абарка Гонсалес – Південна Америка;
- Джессі Фебруарі – Африка;
- Найджел Шорт – Європа;
- Шон Пресс – Океанія (яка не є континентом, але саме так зафіксовано у пресрелізі ФІДЕ, – прим. ред.);
- Тріс-Енн Річардс – Північна Америка;
Ідея провести подібний турнір виникла два роки тому у Найджела Шорта, який в одному з інтерв'ю заявив, що перемагав на усіх континентах, окрім Антарктиди.
Цей задум вирішив втілити у життя Аунг Чжо Мо, який за підтримки Шорта та федерацій перетворим ідею на міжнародний проєкт.
Точну дату турніру буде оголошено пізніше але відомо, що усі партії транслюватимуться в прямому етері.
Раніше ФІДЕ опублікувала розклад Олімпіади-2026, яка розпочнеться вже 16 вересня.