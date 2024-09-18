Шахова Олімпіада. Чоловіча збірна України зіграє з Узбекистаном, жіночій протистоятиме Польща

У середу, 18 вересня, у межах Шахової Олімпіади 2024, що триває в угорському Будапешті, відбудуться матчі сьомого раунду. Поєдинки проведуть у тому числі й збірні України.

Чоловіча команда зіграє проти узбекистанських гросмейстерів, а жіноча поміряється силами із шахістками з Польщі. Початок ігор – о 16:00 за київським часом.

Після шести турів жіноча та чоловіча збірні України мають в активі по 10 очок. Чоловіки посідають 7 місце в турнірній таблиці, жінки ж розташовуються на 12-й сходинці.

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Чоловічу команду України на шаховій Олімпіаді-2024 представляють: Андрій Волокітін, Василь Іванчук, Антон Коробов, Руслан Пономарьов та Ігор Коваленко. До складу нашої жіночої збірної входять: Юлія Осьмак, Ганна Ушеніна, Наталія Букса, Інна Гапоненко та Євгенія Долуханова.

Загалом відбудеться 11 турів, за підсумками яких і визначаться переможці. У змаганнях беруть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.