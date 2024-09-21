Шахова Олімпіада. Чоловіча збірна зіграє проти Вірменії, жіночій поміряється силами із США

У суботу, 21 вересня, у межах Шахової Олімпіади 2024, що триває в угорському Будапешті, відбудуться матчі десятого раунду. Поєдинки проведуть у тому числі й збірні України.

Чоловіча команда зіграє проти вірменських гросмейстерів, а жіноча поміряється силами з американськими шахістками. Початок ігор – о 16:00 за київським часом.

У межах 9 туру обидві збірні показали чудові результати: чоловіки здолали Грузію, а жінки у важкій грі здобули нічию проти Вірменії.

Після дев'яти турів жіноча та чоловіча збірні України мають в активі по 14 очок.

Чоловіки посідають 6 місце в турнірній таблиці. Стільки ж очок має Словенія, Сербія, Угорщина та Вірменія. Вище за українців наразі лише Китай, США, Узбекиста (по 15) та Індія, яка має 17 очок в активі.

Жіноча збірна посідає 9 місце. Лідирує Казахстан (16), випереджаючи Індію (15).

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Зазначимо, що шахова Олімпіада-2024 відбувається за швейцарською системою, отже обидві українські команди гратимуть проти команд з рівною кількістю балів.

Чоловічу команду України на шаховій Олімпіаді-2024 представляють: Андрій Волокітін, Василь Іванчук, Антон Коробов, Руслан Пономарьов та Ігор Коваленко. До складу нашої жіночої збірної входять: Юлія Осьмак, Ганна Ушеніна, Наталія Букса, Інна Гапоненко та Євгенія Долуханова.

Загалом відбудеться 11 турів, за підсумками яких і визначаться переможці. У змаганнях беруть участь гравці зі 194 країн, що є абсолютним рекордом турніру.