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Сестри Музичук здобули перемоги у своїх передостанніх партіях на чемпіонаті світу з рапіду

Володимир Максименко — 28 грудня 2024, 23:50
Сестри Музичук здобули перемоги у своїх передостанніх партіях на чемпіонаті світу з рапіду
Марія Музичук
ФІДЕ

У Нью-Йорку продовжується чемпіонат світу з рапіду та бліцу, на якому беруть участь українські шахістки.

Сестри Музичук одержали перемоги у десятій партії на турнірі. Так, Анна перемогла Лей Тінцзе, а Марія здолала представницю США Татев Абрамян.

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Перед завершальною партією Марія Музичук знаходиться на десятому місці у загальному рейтингу, маючи у своєму активі сім очок.

Більш титулована Анна розмістилась на 16 стрічці, набравши за десять партій 6,5 залікових балів.

На першому місці знаходиться Цзюй Венцзюнь, яка має 7,5 очок. Свою партію проти Харіки Доноваллі китаянка зіграла внічию.

Раніше повідомлялось, що ФІДЕ дискваліфікувала Магнуса Карлсена через дрес-код.

Анна Музичук Марія Музичук

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