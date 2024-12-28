Сестри Музичук здобули перемоги у своїх передостанніх партіях на чемпіонаті світу з рапіду

У Нью-Йорку продовжується чемпіонат світу з рапіду та бліцу, на якому беруть участь українські шахістки.

Сестри Музичук одержали перемоги у десятій партії на турнірі. Так, Анна перемогла Лей Тінцзе, а Марія здолала представницю США Татев Абрамян.

Перед завершальною партією Марія Музичук знаходиться на десятому місці у загальному рейтингу, маючи у своєму активі сім очок.

Більш титулована Анна розмістилась на 16 стрічці, набравши за десять партій 6,5 залікових балів.

На першому місці знаходиться Цзюй Венцзюнь, яка має 7,5 очок. Свою партію проти Харіки Доноваллі китаянка зіграла внічию.

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