Карлсен, Іванчук та інші: головні фаворити чемпіонату світу з рапіду та бліцу

Минуло менше місяця, відколи світ дізнався ім’я нового чемпіона світу з шахів, як на всіх уболівальників давньої індійської гри очікує не менш цікавий турнір – чемпіонат світу з рапіду та бліцу.

На турнір заявлено 184 учасники серед чоловіків та 115 учасниць серед жінок. Призовий фонд складає один мільйон доларів.

Шахісти можуть реєструватись на два турніри одночасно, тож пропонуємо розглянути імена головних претендентів на перемогу серед чоловіків та жінок.

Чоловіки

Магнус Карлсен (2830 рейтинг ЕЛО)

Норвежець не потребує додаткового представлення. Магнус є найвидатнішим шахістом сучасності, маючи статус чемпіона світу протягом десяти років. 34-річний спортсмен п’ять разів вигравав чемпіонат світу з рапіду та шість разів тріумфував із контролем часу бліц.

Абсолютний фаворит кожного турніру в якому бере участь, Карлсен майже не має слабких місць та добре грає як із годиною на часах, так і в умовах цейтноту.

Аліреза Фірузджа (2738)

Іранський шахіст із французьким паспортом є представником шахістів молодого покоління, якого свого часу відзначав Магнус – відмовившись від матчу за чемпіонство світу, норвежець нарікав долі, що за умови перемоги Алірези на турнірі претендентів, він би не відмовився від матчу.

Фірузджа отримав звання гросмейстера у 15 років і з того часу ставав чемпіоном Ірану, займав друге місце з рапіду у 2019 році та третє місце у 2019 році. Окрім того, талановитий шахіст є багаторазовим призером Grand Chess Tour 2022 та Великої швейцарки ФІДЕ.

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Шахіст може поборотись за призові місця на обох турнірах за умови серйозної підготовки, адже він є дуже талановитим та вміє орієнтуватись в умовах обмеженого часу.

Ян Непомнящий (2770)

Досвідчений шахіст, який двічі вигравав турнір претендентів, але обидва рази не зміг вгамувати нерви та зупинився за кров від шахової корони.

Уродженець БНР дуже непогано грає як на дистанції, так і при цейтноті. Добре розігрує берлінський захист та лондонський початок, за рахунок чого може підлаштуватись під суперника. Втім, це все спрацює лише за умови холодної голови під час партій.

Фабіано Каруана (2805)

Один з найкращих шахістів світу, який двічі ставав чемпіоном своєї країни та одного разу вигравав Олімпіаду. У 2018 році виграв турнір претендентів та дуже достойно грав у фінальному матчі, жодного разу не поступившись Карлсену у партіях з класичним контролем часу.

Продовжує перемагати на турнірах різного призового фонду – від Superbet Classic у Румунії до Гранд Чесс Туру.

Дуже добре розігрує сициліанський захист за будь-якого кольору фігур. На ряду з Магнусом є одним головних претендентів турнірів, на яких бере участь.

Рамешбабу Прагнанандха (2737)

Ще один представник індійської школи шахів, який у свої 19 років вже ділив третє місце із Магнусом на Oslo Esports Cup та вигравав Xtracon Chess Open і Chessable Masters 2022, на якому переміг більш іменитого Аніша Гірі.

Юний шахіст дуже полюбляє індійську атаку у її різноманітних варіаціях, в тому числі югославський варіант. В умовах, коли на годиннику 15 хвилин на самому початку партії, ця пристрасть може дуже допомогти Рамешбабу із більш віковими суперниками, які звикли подовгу міркувати над ходом.

Бонус

Василь Іванчук (2630)

Переможець чемпіонатів світу з бліцу, рапіду, олімпійський чемпіон, фіналіст чемпіонату світу ФІДЕ – досягнення легендарного українського гросмейстера можна перелікувати дуже довго.

Весь шаховий світ знає одну істину: найкращий шахіст сучасності – Василь Іванчук, який у формі.

Після не дуже вдалого Катар Мастерс 2024, на якому 55-річний українець посів 22 місце, українські вболівальники сподіваються побачити найкращого Іванчука останніх років на чемпіонаті світу з рапіду та бліцу.

Бонус+

Ханс Німманн має всі шанси здобути перемогу на обох турнірах, якщо зможе обдурити Карлсена та більш обережно використовуватиме навушники.

Жінки

Анна Музичук (2402)

Одна з найсильніших шахісток світу і четверта в історії, яка досягла рейтингу ЕЛО у 2600 балів. Чемпіонка світу з класичних шахів та рапіду, двічі перемагала на чемпіонаті світу з бліцу.

Анна дуже добре розігрує сицилійський та французький захисти у різних варіаціях таких дебютів. Загалом, українка дуже сильно проводить початок партії, що дуже полегшує їй життя, коли на годиннику залишається обмаль часу.

За доброї підготовки Музичук має всі шанси записати на свій рахунок як ще одну перемогу як мінімум в одному турнірі з двох.

Аліна Кашлінская (2392)

Росіянка із польським паспортом має шанс реанімувати свою кар’єру, яка пішла на спад після перемоги на чемпіонаті Європи у 2019 році.

Аліна дуже полюбляє слов’янський захист протягом всієї кар’єри. Втім, якщо шахіста розраховує на призові місця на турнірі, слід шукати більш активний варіант дебюту.

Бібісара Асаубаєва (2492)

Талановита казахська спортсменка у 20 років може похизуватись безліччю перемог на юніорському рівні та перемогою на чемпіонаті світу з бліцу у 2021 році.

Застосовує дуже варіативні дебюти в залежності від кольору фігур, якими грає – від ферзевого гамбіту до сициліанського захисту.

Цзюй Венцьзюн (2563)

Чинна чемпіонка світу з класичних шахів дуже рівно грає як на дистанції, так і в умовах обмеженого часу. Китайська шахістка дуже полюбляє перемагати росіянок, перегравши Ланго у 2018 та Горячкіну у 2020 роках.

Обидві перемоги було здобуто у тай-брейку, тому немає причин вважати, що Венцьзюн матиме проблеми саме з таймінгом. Цзюй має широкий арсенал дебютів, починаючи партії з ферзевого гамбіту, каталонського та класичного сициліанського захисту.

Китаянка є головним фаворитом на турніру, проте сподіваємось, що сестри Музичук зможуть нав’язати боротьбу чинній чемпіонці світу.

Формат турніру

Чемпіонат світу з бліцу та рапіду з шахів пройде з 26 по 31 грудня 2024 року у Нью-Йорку.

Учасники зіграють 13 (чоловіки) та 11 (турів) за швейцарською системою. Контроль часу рапід – 15 хвилин + 10 секунд після кожного ходу. Бліц – 3 хвилини + 2 секунди.

Рапід буде гратись з 26 по 29 грудня, а бліц заплановано на 30 та 31 грудня.