Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Шахи

11-річна шахістка стала наймолодшою чемпіонкою Великої Британії в історії

Володимир Максименко — 11 серпня 2026, 21:58
11-річна шахістка стала наймолодшою чемпіонкою Великої Британії в історії
ФІДЕ

Бодхана Сіванандан встановила історичне досягнення, вигравши чемпіонат Великої Британії з шахів. 

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Спортсменка виграла титул у віці 11 років, перевершивши досягнення Акшаї Калаялах, яка ставала чемпіонкою у 2013 році за декілька днів до досягнення 12-річного віку. 

У фінальному матчу Сіванананд переграла Трішу Каньямаралу – першу в історії Ірландії жінку-гросмейстерку.

До рекорду Калаяхал наймолодшою чемпіонкою Великої Британії серед жінок була Ейлен Прітчард, яка вигравала титул у 13-річному віці у далекому 1939 році.

Зауважимо, що окрім класики, Сіванананд виграла також цього року змагання у рапіді та бліці, що принесло їй потрійну корону.

Серед чоловіків чемпіоном Великої Британії став 17-річний Шреяс Роял, який у 2024 році став наймолодшим гросмейстером в історії країни.  

Цьогорічна першість була наймасштабнішою за усю історію, адже в ній взяли участь 1750 шахістів та шахісток, а призовий фонд скалад рекордні 34 000 фунтів. Також у програму включили тренування для юніорів та соціальні заходи для дітей віком від восьми років та дорослих.

Раніше повідомлялось, що легендарний український гросмейстер увійде до Зали шахової слави.

Шахи

Шахи

Зірковий Карлсен не зіграє на шаховій Олімпіаді-2026
Він має проблеми: Сіндаров висловився про майбутній матч за чемпіонство світу з Гукешем
Куди ж без росіян: визначились претенденти на посаду президента ФІДЕ
Іванчук увійде до Зали слави шахів
Фірузджа увірвався до десятки найкращих, Іванчук досяг прогресу: вийшов оновлений рейтинг ФІДЕ

Останні новини