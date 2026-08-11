11-річна шахістка стала наймолодшою чемпіонкою Великої Британії в історії

Бодхана Сіванандан встановила історичне досягнення, вигравши чемпіонат Великої Британії з шахів.

Про це повідомила пресслужба ФІДЕ.

Спортсменка виграла титул у віці 11 років, перевершивши досягнення Акшаї Калаялах, яка ставала чемпіонкою у 2013 році за декілька днів до досягнення 12-річного віку.

У фінальному матчу Сіванананд переграла Трішу Каньямаралу – першу в історії Ірландії жінку-гросмейстерку.

До рекорду Калаяхал наймолодшою чемпіонкою Великої Британії серед жінок була Ейлен Прітчард, яка вигравала титул у 13-річному віці у далекому 1939 році.

Зауважимо, що окрім класики, Сіванананд виграла також цього року змагання у рапіді та бліці, що принесло їй потрійну корону.

Серед чоловіків чемпіоном Великої Британії став 17-річний Шреяс Роял, який у 2024 році став наймолодшим гросмейстером в історії країни.

Цьогорічна першість була наймасштабнішою за усю історію, адже в ній взяли участь 1750 шахістів та шахісток, а призовий фонд скалад рекордні 34 000 фунтів. Також у програму включили тренування для юніорів та соціальні заходи для дітей віком від восьми років та дорослих.

Раніше повідомлялось, що легендарний український гросмейстер увійде до Зали шахової слави.