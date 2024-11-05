Майкл Баффер розповів, що може завадити Ф'юрі перемогти Усика в реванші

Знаменитий американський ринг-анонсер Майкл Баффер вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) цілком може здолати Олександра Усика (22-0, 14 КО) у реванші рішенням суддів.

Про це Баффер розповів у коментарі YouTube-каналу JNMEDIAUK.

"Це реванш, який хоче побачити кожен. Минулого разу ми називали цей бій боротьбою за статус абсолютного чемпіона. Хоча один із поясів тепер у іншого бійця, для вболівальників це залишається істинним боєм за абсолюта.

Ф'юрі – майстерний боксер, блискуче працює у захисті, і він цілком може перемогти, пройшовши всі 12 раундів. Ми побачимо, як все складеться. Але так, Ф'юрі вважає, що йому потрібно нокаутувати Усика, і це додає додаткового тиску."

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.