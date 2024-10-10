Відомий промоутер назвав переломний момент бою Усик – Ф'юрі

Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO), назвав ключовий момент в бою "Циганського короля" з володарем поясів WBC, WBA, WBO і IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Слова Воррена передає Sky Sports.

"Тайсон знає, що зробив не так. Це був бій, що складався з двох половин, і на якомусь етапі в сьомому раунді я щиро вважав, що Ф'юрі збирається зупинити Усика в наступному раунді.

Усик похитнувся, відходячи в кут, але вийшов і спіймав Ф'юрі ударом в ніс. Здавалося, що це удар забрав у Тайсона весь імпульс і концентрацію.

Ф'юрі вважає, що знає, що повинен робити. У нього відмінний боксерський інтелект. Я щиро вірю, що він вийде переможцем", – сказав Воррен.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії, в першому українець переміг розділеним рішенням суддів. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.