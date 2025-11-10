Колишній суперник Богачука розповів, як двічі відсидів у в'язниці

Британський боксер Ішмаель Девіс (14-3, 6 КО) розповів, як перебування у в'язниці змусило його повністю сконцентруватися на боксі. У юному віці його судили за продаж наркотиків.

Про це він розповів в інтерв'ю для BBC.

"Мені було 18 чи 19 років, коли мене відправили до в'язниці, і я провів там одинадцять з половиною місяців. Я вийшов з Дірболта (в'язниці), а через десять місяців мене знову відправили до в'язниці за бійку, тож я повернувся на чотири місяці", – пригадав він.

Він знав, що бокс може стати його виходом, хоча тренуватися у в'язниці було нелегко. Ніхто там – ні охоронці, ні ув'язнені – не вірив, що він може стати успішним боксером.

"Поворотним моментом стало те, що мого друга і двоюрідного брата засудили за вбивство, і я подумав: "Я не хочу такого". Тому я повністю присвятив себе боксу. У в'язниці неможливо дістати боксерське спорядження, тому ми робили "лапи", відрізаючи шматки від матраців. Я просив людей тримати їх, щоб я міг тренуватися. Я казав їм, що коли вийду, вони побачать мене по телевізору, але вони мені не вірили", – заявив 30-річний Девіс.

15 листопада він зустрінеться із Семом Гіллі за титули чемпіона Великої Британії та Співдружності у напівсередній вазі в андеркарді бою між Крісом Юбенком-молодшим та Конором Бенном на стадіоні "Тоттенгем Готспур", прагнучи повернути свою кар'єру після трьох поразок у чотирьох останніх боях.

Нагадаємо, в грудні 2024-го Девіс програв Сергію Богачуку в андрекадрі бою Усик – Ф'юрі 2.