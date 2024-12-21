No mas! Богачук достроково переміг Девіса в андеркарді бою Усика та став претендентом на титул WBC

На стадіоні Kingdom Arena у саудівському Ер-Ріяді відбувся бій у першій середній вазі між українцем Сергієм Богачуком та британцем Ішмаелем Девісом.

Поєдинок пройшов в межах андеркарду супершоу, головною подією якого буде реванш володаря титулів WBA, WBO, WBC, IBO Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі.

У другому раунді Богачук потужно влучив лівим боковим ударом у ніс суперника, після чого Девіс опинився на канвасі. Проте суперник українця оговтався від важкого нокдауну й продовжив бій. Утім, перевагу Сергія в класі й надалі було видно неозброєним оком.

Богачук переміг технічним нокаутом, оскільки Девіс відмовився продовжувати бій після шостого раунду. 29-річний українець став обов'язковим претендентом на титул WBC.

Сергій Богачук Пресслужба Riyadh Season

Володіє поясом WBC в першій середній вазі американець Себастьян Фундора. Саме він, швидше за все, стане наступним суперником Богачука.

Зазначимо, що в серпні Богачук зазнав другої в кар'єрі поразки й втратив титул "тимчасового" чемпіона за версією WBC в 1-й середній вазі, поступившись американцеві Верджилу Ортісу.

Нагадаємо, Олександр Усик розпочне бій проти Тайсона Ф'юрі орієнтовно о 01:10 за київським часом. Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в онлайн-марафоні Чемпіона.