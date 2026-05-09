Богачук та Шейн Мозлі-молодший пройшли процедуру зважування преед боєм

Український боксер середньої ваги Сергій Богачук (27-3, 24 KO) та американець Шейн Мозлі-молодший (22-5, 12 KO) пройшли офіційну церемонію зважування перед боєм.

Обидва боксери вклалися у вагову категорію та показали на вагах – 72,6 кг.

10-раундовий поєдинок відбудеться на арені UFC Apex у Лас-Вегасі (США) у ніч на 11 травня. В Україні трансляція доступна буде Setanta Sports.

35-річний Мозлі – син Шейна Мозлі, колишнього чемпіона світу в середній та напівсередній вазі. Він востаннє бився 6 грудня минулого року, провівши поєдинок проти Хесуса Рамоса (24-1, 19 КО), якому поступився одноголосним рішенням суддів.

Богачук у лютому переміг росіянина Раджаба Бутаєва. Це був його перший бій у промоушені Zuffa Boxing.