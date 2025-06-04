Колишній спаринг-партнер Усика міг провести бій проти нового президента Польщі

Іменитий польський боксер Маріуш Вах (38-12, 20 К0) кілька років тому міг провести благодійний бій проти Кароля Навроцького, який минулими вихідними став президентом Польщі.

Цю подію пригадав журналіст Міхал Копар, а боксер зробив собі репост.

Навроцький на той час був директором музею Другої світової війни. Захід довелося скасувати через карантинні обмеження викликані пандемією COVID-19.

"Цікавий факт. Тема повернулася не так давно, але, здається, вона застаріла з неділі. З найкращими побажаннями", – написав Вах.

Навроцький любить бокс і навіть трохи займався цим видом спорту. Ще один зірковий польський боксер Томаш Адамек навіть висловив готовність потренувати нового лідера країни.

Вах за кар'єру бився з рядом іменитих представників хевівейту. Зокрема, в 2012 році він одноголосним рішенням суддів програв Володимиру Кличку.

Під час підготовки Олександра Усика до поєдинків проти Тайсона Ф'юрі 45-річний поляк виконував роль спаринг-партнера для українця.