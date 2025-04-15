Ерік "Баттербін" Еш у 58-річному віці хоче провести бій з ексчемпіоном UFC

Американський боксер Ерік "Баттербін" Еш (77-10-4, 58 КО) хотів би провести бій з колишнім чемпіоном UFC Броком Леснаром. 58-річний Ерік впевнений, що зможе нокаутувати молодшого на 11 років опонента.

Його слова цитує Fightmaniacs.com.

"Я б із задоволенням побився з Броком Леснаром. Я б нокаутував його. Я не жартую. Він міцний, але не може сприймати моїх ударів. Один чистий удар, і все кінець", – сказав Еш.

Востаннє "Баттербін" виходив на ринг ще в 2013 році. Після цього мав певні проблеми зі здоров'ям і його вага навіть доходила до 400 фунтів (близько 185 кг).

Останні місяці Ерік активно тренується. Цього місяця він навіть візьме участь у виставковому турнірі в Лас-Вегасі з реслінгу.

Нагадаємо, 53-річний Шеннон Бріггз може провести бій зі ще старшим ексчемпіоном світу.