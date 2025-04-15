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112 років на двох: колишній суперник Кличка може провести бій з ексчемпіоном світу

Руслан Травкін — 15 квітня 2025, 11:37
112 років на двох: колишній суперник Кличка може провести бій з ексчемпіоном світу
Шеннон Бріггз
Скриншот

Відомий у минулому американський боксер хевівейту Шеннон Бріггз (60-6-1, 53 КО) може провести бій зі ще одним ексчемпіоном світу 59-річним Олівером Макколлом (61-14, 40 КО).

Про це повідомляє WBN.

Ймовірно, поєдинок відбудеться 1 липня в місті Нешвілл, штат Теннесі.

Бріггз востаннє виходив на ринг у 2016 році. Останнім часом він почав активно тренуватися і повернув вагу 250 фунтів (близько 114 кг), з якою виступав у більшості боїв.

За кар'єру Шеннон бився з іменитими боксерами: Джорж Форман, Леннокс Льюїс, Султан Ібрагімов, Джаміль Маклайн та Віталій Кличко.

Нагадаємо, 59-річний Олівер за останній рік провів дві зустрічі – здобув дві перемоги. В останньому бою Макколл нокаутував 52-річного земляка Гері Кобі (3-5, 1 КО).

У 1995 році Олівер переміг технічним нокаутом у другому раунді Леннокса Льюїса і завоював титул чемпіона світу в хевівейті. Через 7 місяців він одноголосним рішенням суддів захистив титул у бою з Ларрі Холмсом.

Але потім програв його Френку Бруно. Згодом поступився технічним нокаутом у 5 раунді Ленноксу Льюїсу.

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