Зірка боксу відмовилася від титулу WBC: відома причина

Британка Шантель Кемерон (21-1, 8 КО) відмовилася від титулу чемпіонки світу WBC у напівсередній вазі на знак протесту проти того, що вона не може змагатися за тими ж правилами, що й чоловіки-бійці.

Про це повідомляє BBC.

У жіночому професійному боксі титульні бої зазвичай тривають 10 раундів, кожен по дві хвилини, тоді як у чоловіків титульні бої тривають 12 раундів по три хвилини.

"Жіночий бокс пройшов довгий шлях, але ще є куди рухатися. Я завжди вірила у рівність, і це включає вибір боротися в рівних раундах, рівні можливості та рівну повагу. Я пишаюся своїм досягненням – я стала чемпіоном WBC, але настав час зайняти позицію за те, що правильно, і за майбутнє цього виду спорту", – заявила вона.

З моменту переходу на професійний ринг у 2017 році, Кемерон виграла 21 з 22 боїв, є колишньою абсолютною чемпіонкою світу в напівсередній вазі, а також володіла титулом чемпіонки світу в легкій вазі.

У травні 2023 року вона завдала Кеті Тейлор першої поразки в кар'єрі та стала абсолютною чемпіонкою, а через шість місяців програла матч-реванш.

Було заплановано трилогію, але Тейлор вирішила відмовитися, оскільки вона бере перерву у спорті.

Зазначимо, що Кемерон не перша жінка-боксерка, яка закликає до більшої рівності у спорті. У жовтні 2023 року тодішня абсолютна чемпіонка світу Аманда Серрано разом із понад 20 чинними та колишніми боксерками заявили, що хочуть, щоб титульні бої тривали 12 раундів по 3 хвилини, а не 10 раундів по 2.