Це несправедливість: чому умовний боксер може їхати працювати в Австралію, а трактористу працювати за кордоном заборонено — журналіст

Керівник NV Спорт Любомир Луканюк вважає, що виїзд ексчемпіона світу у трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) на бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО) за вакантний титул Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі є несправедливістю.

Про це журналіст розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Ніяких очікувань. З професійної точки зору, треба дивитися бій, щоб бути в курсі того, що відбувається у світі боксу. Як вболівальнику, в період повномасштабної війни, мені такі розваги не потрібні. Це лише вибішує людей через несправедливість: чому умовний боксер може їхати працювати в Австралію, а трактористу працювати за кордоном заборонено" — розповів Луканюк.

Поєдинок Ломаченко — Камбосос відбудеться в австралійському Перті, вранці 12 травня. Орієнтовний початок о 8:00 за київським часом.

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