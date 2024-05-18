Журналіст — про майбутнє Усика: Навіть якщо Олександр матиме 4 пояси, чому б йому не провести ще 4 поєдинки

Спортивний блогер та коментатор Олександр Орманжи вважає, що чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21-0, 14 КО) може продовжити професійну кар'єру в разі перемоги над володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) в бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Про це Орманжи розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Ну вже прописаний реванш, про це ходять чутки. Ба більше, є інформація, що у цьому поєдинку вони битимуться за звання абсолютного чемпіона світу, а реванш вже буде без поясу IBF, тобто на другий бій вже вийде не абсолют, хто б там не виграв у першому.

Там може так закрутитися, зараз же б’ється Хргович з Дюбуа, а переможець цієї дуелі боксуватиме з Джошуа у вересні за пояс IBF. І, якщо Усик зараз поб’є Ф'юрі, потім у реванші, а Ентоні перемагає переможця Хргович — Дюбуа, то ми можемо ще побачити Усик — Джошуа 3. Але професійний бокс — це не тільки нагороди та паски, це великі гроші.

Наразі є Саудівська Аравія, у яких є Міністерство розваг, де очільник розважає своїх співвітчизників, проводить такі вечори боксу, де люди заробляють потужні гроші. Навіть якщо Олександр матиме 4 пояси, чому б йому не провести ще 4 поєдинки, за які він заробить умовних 100 млн доларів і піде відпочивати. Я тільки бажаю, щоб він заробив такі гроші", — заявив Орманжи.

Бій відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

За результатами офіційного зважування Ф'юрі переважив Усика на 13 кілограмів, його вага склала 118,8 кг проти 105,9 кг в українця, однак пізніше з'ясувалося, що ринг-анонсер Майкл Баффер оголосив неправильні результати зважування.

Букмекери вважають, що перевага у габаритах допоможе "Циганському королю" перемогти Усика. З коефіцієнтами на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі можна онайомитися за цим посиланням.