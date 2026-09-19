Ломакін вийшов у чвертьфінал чемпіонату Європи-2026

Збірна України з боксу продовжує свої виступи на чемпіонаті Європи, який триває у болгарській Софії.

Свою другу перемогу на турнірі здобув Марк Ломакін. У поєдинку за вихід до чвертьфіналу у ваговій категорії до 70 кг українець не залишив жодних шансів представнику Сербії Філіпу Дзіді.

Судді зафіксували впевнену перевагу українського боксера — 29:27, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26. Завдяки цій перемозі Ломакін став першим серед українців, хто гарантував собі місце у чвертьфіналі європейської першості.

Водночас свою битву за 1/4 фіналу програв Максим Зименко (вагова категорія до 55 кг), який у напруженому протистоянні поступився польському боксеру Ніколасу Павліку.

У жінок завершили свої виступи Раїса Піскун (до 75 кг), яка мінімально поступилася німкені Хелені Енгельс. Марина Шевченко програла суперниці з Румунії.

Нагадаємо, напередодні Дмитро Ловчинський успішно розпочав виступи на турнірі, здобувши перемогу над болгарином Кірілом Борісовим.