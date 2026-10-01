Іллюша: Моя головна мета – поїхати на Олімпійські ігри

Збірна України з боксу вдало виступила на чемпіонаті Європи 2026, здобувши одразу 5 медалей. Зокрема, бронзову нагороду завоював Павло Іллюша.

Українцю лише трохи не вистачило, аби вийти до фіналу у ваговій категорії до 80 кг – в півфінальному поєдинку він поступився роздільним рішенням суддів представнику Сербії Растко Шимичу.

У розмові з Чемпіоном Іллюша розповів про свої емоції від здобуття медалі, причини поразки від серба та конкуренцію з олімпійським чемпіоном Олександром Хижняком за місце на Олімпійських іграх 2028.

– Ця "бронза" – як початок твого великого шляху? Що вона означає для тебе?

– Звісно добре, що я зміг принести збірній України медаль на чемпіонаті Європи, але все ж таки розраховував на "золото".

– Що стало ключовим у півфінальному протистоянні із сербом?

– Вважаю, що в якомусь сенсі я неправильно діяв тактично. Суперник був незручним для мене, але сподіваюсь, що ми ще зустрінемось в ринзі.

– Який із твоїх поєдинків на чемпіонаті Європи ти б хотів виділити і чому?

– Думаю, що це перемога у чвертьфіналі. Здобув дострокову перемогу над представником Грузії, в цьому бою найбільше сподобалися саме ті емоції, які відчуваєш під час поєдинку.

ФБУ

– Всі говорять про вашу можливу сутичку із Хижняком та конкуренцію перед Олімпіаду-2028. Ти готовий до цієї конкуренції та чи відчуваєш в собі сили стати беззаперечним першим номером цієї вагової не лише в Україні, а й світі?

– Я вже це казав та моє відношення до цього не змінилося: якщо нам доведеться зустрітися в ринзі, я буду готовий до цього більше, ніж хтось інший! Моя головна мета – поїхати на Олімпійські Ігри, я цим мотивований більше, ніж будь-хто.