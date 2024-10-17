11 українців вийшли у фінал чемпіонату Європи U-23

Одинадцять українських боксерів вийшли у фінал чемпіонату Європи 2024 з боксу серед чоловіків та жінок U-23, який триває у Болгарії.

Зокрема, одним із фіналістів став Юрій Захарєєв (71 кг), який у півфіналі переміг Боба Дугана з Ірландії з рахунком 4:1.

Також фіналістами серед чоловіків стали Василь Ткачук (92+ кг), Даниїл Заморило (63,5 кг), Данило Лозан (67 кг), Джамал Кулієв (75 кг), Ашот Кочарян (86 кг).

Серед жінок фіналістками стали Дарʼя-Ольга Гутаріна (52 кг), Тетяна Довгаль (60 кг), Наталя Мерінова (66 кг), Ірина Луцак (81 кг) та Раїса Піскун (75 кг).

Фінальні двобої серед чоловіків відбудуться 20 жовтня, жіночі – 19 жовтня. Нагадаємо, ще 3 українські спортсмени свої півфінальні сутички програли та здобули бронзові нагороди.