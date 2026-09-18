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Ловчинський перемогою над болгарином стартував на чемпіонаті Європи-2026

Олексій Мурзак — 18 вересня 2026, 22:21
Ловчинський перемогою над болгарином стартував на чемпіонаті Європи-2026
Дмитро Ловчинський
usyk17

Український боксер Дмитро Ловчинський успішно розпочав виступи на чемпіонаті Європи-2026, здобувши перемогу над болгарином Кірілом Борісовим.

За підсумками трьох раундів четверо з п'яти суддів віддали перевагу Ловчинському, тоді як один зафіксував нічию.

Суддівські записки: 29:25, 28:26, 29:25, 28:26, 27:27.

Нагадаємо, Ловчинський представляє Україну у надважкій ваговій категорії понад 90 кг. Він є учасником Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Напередодні українські боксери Джамал Кулієв та Матвій Ражба завершили свої виступи на чемпіонаті Європи, який триває у болгарській Софії.

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