Ражба та Кулієв поступилися на чемпіонаті Європи

Українські боксери Джамал Кулієв та Матвій Ражба завершили свої виступи на чемпіонаті Європи, який триває у болгарській Софії.

Кулієв у своєму дебютному поєдинку поступився Кевіну Скотту зі Швеції. Бій відбувся у ваговій категорії до 75 кг.

Матвій Ражба (до 85 кг), після перемоги над білорусом Аляксеєм Коктішкау, поступився Фаресу Дероше з Австрії.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2026 року з боксу проходить з 15 до 26 вересня. Україну в ньому представляють 10 спортсменів. Троє з них напередодні також стартували з перемог.

Також у п'ятницю, 18 вересня, свою першу перемогу на турнірі здобув Павло Іллюша. Українець впевнено переміг представника Ізраїлю Даніеля Ільюшонка з рахунком 5:0.

Зазначимо, що на попередньому ЧЄ-2024 з боксу серед дорослих Україна не виступала через допуск до змагань спортсменів із Росії та Білорусі.