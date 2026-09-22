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Збірна України гарантувала медаль на чемпіонаті Європи-2026

Олександр Булава — 22 вересня 2026, 18:35
Збірна України гарантувала медаль на чемпіонаті Європи-2026
Ганна Охота
Федерація боксу України

Збірна України з боксу продовжує свої виступи на чемпіонаті Європи, який триває у болгарській Софії.

Українська боксерка Ганна Охота виграла чвертьфінальний поєдинок у ваговій категорії до 48 кг проти представниці Угорщини Ліли Шелецкі. Судді одноголосно віддали перемогу українці.

Вихід до півфіналу гарантує Охоті щонайменше бронзу.

Раніше у чвертьфінал турніру вийшов Марк Ломакін, який не залишив жодних шансів представнику Сербії Філіпу Дзіді та Павло Іллюша, який одноголосним рішенням суддів здолав представника Вірменії Артуша Ованісяна.

Зазначимо, що на попередньому ЧЄ-2024 з боксу серед дорослих Україна не виступала через допуск до змагань спортсменів із Росії та Білорусі.

Збірна України з боксу

Збірна України з боксу

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