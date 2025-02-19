Відомий канадський боксер дав прогноз на бій Бетербієв – Бівол

Канадець Жан Паскаль (37-7-1, 20 КО), який був чемпіоном світу в 2-й середній вазі (до 76,2 кг), вважає, що Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) знову переможе Дмитра Бівола (23-1, 13 КО). Жан також зазначив, що, на його думку, Бівол переміг у першому бою.

Про це він сказав для WorldBoxingNews.

"Це дуже інетерсний бій, особливо через те, наскільки близьким вийшов перший поєдинок. У першому бою на моїй карті Бівол переміг у два раунди. Але в реванші, на мою думку, Бетербієв буде краще готовий і зможе пристосуватися до Бівола. У той же час, Бівол не зможе впоратися з силою Бетербієва. Тож цього разу, я думаю, Бетербієв переможе технічним нокаутом у десятому раунді", – сказав Паскаль.

У жовтні 2018 року канадець провів бій проти Бівола. Росіянин переміг одноголосним рішенням судів.

Нагадаємо, перший бій пройшов 13 жовтня. Бетербієв здобув перемогу рішенням суддів 115:113, 116:112, 114:114. Реванш пройде 22 лютого 2025 року в Ер-Ріяді