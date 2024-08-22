Усик та Харлан отримали державну відзнаку від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський нагородив чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) та дворазову олімпійську чемпіонку з фехтування Ольгу Харлан відзнаками "Національна легенда України".

Про це вказано у телеграм-каналі Президента України.

"Для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає. Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону й надихаючи всіх громадян України. Ніна Митрофанівна Матвієнко, Говард Баффет, Олександр Михайлович Дубовик, Олег Петрович Коростельов, Іван Володимирович Лукашевич, Ігор Дмитрович Поклад, Олександр Усик, Ольга Харлан, Віталій Володимирович Хмель, Ірина Іванівна Юрченко, Сергій Йосипович Параджанов. Ми безмежно вдячні й дуже щасливі, що живемо в країні, яка об’єднала таких поважних і талановитих людей», – написав Зеленський.

Нагадаємо, після перемоги Усика над Ф'юрі Зеленський привітав боксера. Усик хвалив дії Володимира Зеленського на посаді президента, а на початку війни спортсмен став амбасадором платформи United24.

Варто відзначити, що Ольга Харлан у вересні 2023 року отримувала державну нагороду від Президента України.